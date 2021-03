Tuva (20) har fått «historisk» koronavaksine: – Litt rart å få den før foreldrene mine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har følt oss helt topp, og ikke hatt bivirkninger annet enn litt vondt i armen, sier Tuva Røkeberg Bygrave til NRK.

Hun fylte 20 år for få dager siden. Tidligere denne uken, mens hun fortsatt var 19 år, fikk hun og romkameraten den første dosen av Pfizer-vaksinen.

Bygrave er oppvokst på Hosle i Bærum, men bor i Alaska, hvor hun studerer på University of Alaska Anchorage, og går på langrenn for universitetslaget.

Den amerikanske delstaten ble i starten av mars skrevet ned i koronahistorien da de var først ut til å åpne opp for vaksinere alle over 16 år.

Kravet er at du bor eller jobber i Alaska. Man trenger altså ikke å være amerikansk statsborger for å få vaksineskuddet.

– Jeg føler meg veldig heldig som har fått muligheten til å få vaksinen såpass tidlig. Det er jo litt rart at jeg får den før foreldrene mine, sier Bygrave.

HISTORISK: 9. mars kom myndighetene i Alaska med nyheten om at alle over 16 år kan få koronavaksinen. På bildet testes en mann for viruset i Anchorgage. Foto: Marc Lester / AP

Var redd for virusskadene

Myndighetene i Alaska kunngjorde nyheten ett år etter sitt første koronatilfelle, som ble starten på 300 dødsfall.

Ifølge New York Times koronaoversikt er Alaska i dag den delstaten som har fullvaksinert flest innbyggere – de siste tallene lørdag viser nær 20 prosent av befolkningen.

Selv om hun ikke er i risikogruppen, opplever Bygrave nå en egen trygghet etter å ha fått vaksinen.

– Jeg har vært ganske redd for å få korona på grunn av studier som viser at viruset kan skade hjertet og lunger. Som en idrettsutøver har dette vært spesielt skremmende, forteller hun.

Bygrave ventet derfor ikke lenge med å bestille en vaksinetime da nyheten kom. Prosessen gikk glatt for seg, og det var flere ledige timer å velge mellom, forteller bæringen.

– Jeg kunne egentlig ta den akkurat når det passet meg. Vi måtte fylle inn kontaktinformasjon, vaksineringen var smertefri og tok bare noen sekunder. Vi var ute på 15 minutter, sier Bygrave.

FÅTT BEVIS: Bygrave holder frem vaksinepasset etter første dose. I bildet sitter romkameraten hennes Tuva Ertzaas Granøien. Foto: Privat

For 19-åringenvar det aldri et spørsmål om å ta vaksinen.

– Jeg tenker at vaksinering er et viktig steg mot en mer normal hverdag, og jeg stoler på at helsemyndighetene har gjort gode vurderinger av vaksinene, sier Bygrave, og legger til at det også var viktig at vaksinen var godkjent i Norge.

Håper på vanlig undervisning til høsten

Helsemyndighetene i Alaska har oppfordret innbyggerne på det sterkeste til å ta vaksinen.

– Dette viruset er snart noe vi kan forhindre dersom folk velger å benytte seg av vaksinemulighetene, sa delstatens øverste distriktslege Ann Zink tidligere i mars til Anchorage Daily News.

Det er ennå usikkert hvordan utvidelsen av vaksinegruppene vil sammenfatte med antall doser til delstaten.

Ifølge Zink er det en økning i vaksineproduksjonen, og delstaten venter godt over 100.000 nye doser ved starten av april.

Til tross for at Bygrave nå er vaksinert, gjelder de samme tiltaket for henne som for de uvaksinerte.

Munnbind på butikken, undervisning på nett, grundig håndvask og ikke sosial omgang utenfor kohorten er fortsatt hverdagen.

– Ettersom det fortsatt er usikkerhet rundt hvorvidt man kan bære viruset selv etter vaksinering, må jeg ennå ta forholdsregler. Men det ser ut til at det blir vanlig undervisning igjen fra høsten, sier Bygrave.

Både hun og romkameraten skal få neste og siste dose 7. april.