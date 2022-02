Martin (14) fikk korona i august – er fortsatt ikke frisk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har slitt med å komme meg på trening. Jeg har mistet en del kapasitet. Det tok noen uker etter jeg hadde blitt frisk fra korona før jeg kjente at noe var galt, forteller Martin Gjuvsland.

Den aktive 14-åringen fra Ås fikk korona i august. Siden det har han hatt store vansker med å pugge manus, løpe og lese bøker.

– Jeg kunne føle meg sliten i en dag, før jeg hadde noen gode dager. Men så kom det på nytt og ble verre for hver gang. Samtidig gikk det kortere tid mellom de dårlige dagene.

Familien opplever at det er vanskelig å finne noen som kan hjelpe.

Senvirkningene etter covid-19 sitter fremdeles i. Det finnes ingen tall på hvor mange barn og unge som er rammet av det samme.

– Dette kjenner vi ikke til fordi det er vanskelig å diagnostisere, opplyser Helsedirektoratet.

Ber skoler lære om long-covid

Mange som har hatt korona får milde senfølger. For de fleste gir det seg etter fire til seks uker.

– Det gjelder også for barn. Dersom barn fortsatt har plager etter fire til seks uker, bør de oppsøke fastlegen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

De vanligste plagene for de som sliter med senskader er utmattelse, tungpustethet og redusert smaks- og luktesans.

– Dette er plager som kan trenes opp igjen med egentrening og øvelser, gjerne med bistand av helsepersonell. Det finnes kommunale rehabiliteringstilbud som for eksempel fysioterapeut og frisklivssentraler som pasientene kan oppsøke, sier Torgersen.

Johan Torgersen sier mange får milde senfølger av korona. Foto: Finn Oluf Nyquist / Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har bedt barnehager og skoler om å lære seg mer om long-covid.

– Trygghet og kunnskap er viktige faktorer. Det kan derfor være nyttig for barnehager og skoler å sette seg inn i de generelle rådene om senfølger etter covid-19, som ligger på Helse-Norge.

Ingen tilbud til barn og unge

Kristine Victoria Magnus er mor til Martin Gjuvsland. Hun har prøvd å finne behandling til sønnen.

– I starten fikk vi god oppfølging av smitteteamet. Etter det var vi to ganger hos fastlegen.

Heller ikke fastlegen kunne hjelpe. Nå er familien i kontakt med en fysioterapeut som ikke har vært borti problemstillingen, men som vil gi det et forsøk.

NRK har tidligere skrevet om kommunale rehabiliteringstilbud for senskader av korona. Det er ikke et tilbud som er tilgjengelig for 14-åringen.

Barnelege i Ås, Mathilde Vibert, forteller at det per nå ikke er noe spesielt tilbud i kommunen for barn og unge som har senfølger etter covid-19.

– Hjelpen pasientene kan få vil først og fremst komme fra primærhelsetjenesten. Vi anbefaler barn og unge, og deres foreldre, å ta kontakt med fastlegen dersom de opplever langtrukne symptomer etter covid-19.

Barnelegen mener det er viktig å anerkjenne at flere barn og unge opplever langvarige symptomer.

Familien er bekymret for 14-åringen. Foto: Jonas Karlsen/NRK

Deler erfaringer på Facebook

14-åringens karakterer har gått ned. Han orker knapt å være på skolen.

– Det er ingen som vet hva som hjelper, sier Gjuvsland.

Gjuvsland savner skuespillet. Her avbildet med Andreas «TIX» Haukeland under innspilling av musikkvideo til MGP-suksessen Fallen Angel. Foto: Kristine Victoria Magnus

14-åringen er han redd fritidsaktiviteter aldri vil bli det samme.

– Det store spørsmålet er hvor lenge det varer, og hva som kan gjøre meg frisk. Jeg er redd for at jeg ikke kommer til å like aktivitetene lenger.

Moren har blitt medlem av en Facebook-gruppe der hun deler erfaringer og nyoppdagelser med andre foreldre med barn som sliter med senvirkninger.

– Det har hjulpet å vite at det er flere andre i samme situasjon, som også ser etter hjelp, sier hun.