To spørreundersøkelser denne høsten bekrefter det samme bildet; mange av oss jobbet selv om vi hadde ferie i sommer.

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, står bak den ene av dem, som viser at 55 prosent av de spurte jobbet i ferien. En undersøkelse fra ingeniørorganisasjonen NITO, konkluderer med at 45 prosent av deres medlemmer var litt på jobb i sommerferien.

Det er første gang NHO har foretatt en undersøkelse av hvor mye ansatte jobber når de er på sommerferie. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg er overrasket over at tallet er så høyt, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Hun er bekymret for at så mange arbeidstakere var koblet på jobben når de egentlig skulle ha ferie og lade opp de mentale batteriene.

– Ferie er viktig for å koble av. Det reduserer stress og øker livskvaliteten, det gir oss nye perspektiver og ny kreativitet, sier hun.

Og her er bedriftene og fagforeningene skjønt enige. Julie Lødrup er første nestleder i LO, som organiserer nesten en million nordmenn.

Julie Lødrup er første nestleder i LO. Hun mener det påhviler arbeidsgivere et ansvar for å unngå at ansatte jobber i ferien. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er veldig uheldig. Folk trenger hvile og tid sammen med familie og venner. Her har arbeidsgivere et ansvar for legge til rette for at folk ikke trenger å jobbe i ferien, sier Lødrup.

I undersøkelsen som Opinion har gjort for NHO svare en tredel av de spurte at de jobbet mellom 6 og 15 timer eller mer i uka – i ferien.

– Det er ikke ferie å jobbe 15 timer i uka, mener Lødrup.

Slik svarte drøyt tusen personer om hvor mye tid de hadde jobbet da de egentlig skulle feriere:

Under 1 time i uka – 20 prosent

1– 5 timer i uka – 44 prosent

6–10 timer i uka – 10 prosent

11–15 timer i uka – 7 prosent

Mer enn 15 timer i uka – 14 prosent

Delta i vår uhøytidelige måling her:

Jobbet du noe mens du hadde sommerferie i år? Ja Nei Vis resultat

Flere menn enn kvinner

Den samme undersøkelsen forteller at menn er overrepresentert når det kommer til å fiske fram laptopen i ferietiden.

61 prosent av dem er menn, mens 48 prosent er kvinner.

Undersøkelsen inkluderer også unge voksne, der en del kan være studenter som har sommerjobb.

NITOs undersøkelse ble også gjennomført i fjor, og tallene viser en økning i antall ingeniører som feriejobbet fra 36 prosent i 2020 til 45 prosent i 2021.

Juridisk sjef i NITO, Farah Ali, tror koronasituasjonen også kan spille inn på de høye tallene for kombinasjon av ferie og jobb.

– Mange har jobbet hjemmefra, og det er kort vei fra ferien hjemme til hjemmekontoret. Man er kanskje mer tilgjengelig på hytta enn i Hellas. PC-en ligger ofte mer tilgjengelig, og gjør det mer vanskelig å skille mellom privatliv og jobb.

Forholdet mellom jobb og fritid nå oftere diskuteres når ansettelser skjer, og i hvor høy grad man skal styre sin egen dag.

Det bekrefter hodejeger Trine Larsen, som mener det tradisjonelle "8-4-dagen" ikke er der lenger for mange av oss.

Den enkelte arbeidstaker må selv ta ansvar for å ta fri når man har ferie, sier hodejeger Trine Larsen. Foto: Corinne Alice N. Skau

– Det blir stadig mer komplisert, og jobb og fritid sklir over i hverandre. Færre har rene produksjonsyrker, og smartmobilen er med oss hele tiden. Mange opplever også å bli stresset av å ikke få sjekket mailen sin, sier hun.

Det blir mer vanlig å kombinere ferie med litt jobbing. Det må arbeidsgivere gjøre noe med, sier LOs nestleder Julie Lødrup. Foto: Paul Kleiven / NTB

Hvem har ansvaret?

Julie Lødrup i LO mener arbeidsgivere må legge til rette for at det ikke blir jobbet unødvendig i ferier.

– Arbeidsgiver må sørge for at man ikke ringer eller sender e-post til de som er i ferie, og at det ikke er en kultur med forventning om tilstedeværelse og rask respons. Arbeidsbelastningen må heller ikke være så stor at man må jobbe i ferien for å ta igjen det man ikke har rukket inntil da, sier hun.

Men det er også de som mener at det like mye er den ansatte som må styre sine egne oppgaver.

Det gjelder for hodejeger Trine Larsen, som peker på at flere og flere av oss ikke jobber i produksjonsyrker, men har smartmobilen med oss, som gjør det enkelt å jobbe litt hele tiden, men også ta litt fri på jobben.

– Det er ikke overraskende at så mange jobber i ferien, men det er også mange som surfer litt på nett på jobb. Den enkelte må også ta ansvar for å ta fri når man har fri.