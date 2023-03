Det spys ut eksos fra anleggsmaskinene som bygger nye E16 på Sollihøgda.

Bygg- og anleggsbransjen står for hele 15 prosent av klimagassutslipp i Norge. Og rundt halvparten av tiden står anleggsmaskinene på tomgang.

Men det skal det snart bli slutt på ved hjelp av kunstig intelligens.

– Her detekterer algoritmene i sanntid hvor er det maskinene står og venter på hverandre og hvor er det de køer unødvendig, sier Lars Horn, sjefrådgiver i Skanska.

Lars Horn er sjefrådgiver i Skanska. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Kort og godt: En anleggsplass der kunstig intelligens og avanserte algoritmer bidrar til at hver eneste anleggsmaskin alltid vet hvor de andre er, hva de gjør og hva som er den best mulige måten å organisere arbeidet på.

Målet er at unødig ventetid, tomgangskjøring og overflødig arbeid kuttes.

Kan kutte mange millioner liter drivstoff

I et samarbeid mellom Skanska, SINTEF, Volvo og Ditio skal man nå teste om kunstig intelligens kan effektivisere driften på anleggsplasser.

Forskningsprosjektet heter «Datadrevet Anleggsplass», og er støttet av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Målet med prosjektet er å redusere utslippene med 10 prosent.

Det betyr i så fall at anleggsbransjen vil kutte drivstofforbruket med 13 millioner liter i året.

To store anleggsprosjekter i Viken, E16 Åsbygda – Olum og E16 Bjørum – Skaret, brukes som piloter. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

– Potensialet for kutt er enda større hvis man ser globalt på dette, sier konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo.

Konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Han viser til at EU har regnet seg frem til at digital teknologi alene kan redusere globale klimagassutslipp med 20 prosent innen 2030.

– Dette prosjektet viser at det er mulig å få det til gjennom å jobbe sammen og gjennom å bruke data til å ta bedre beslutninger og dermed også redusere klimagassutslipp, forklarer Dalsmo.

– Ikke kjent for å ligge lengst fremme i utviklingen

På hektiske byggeplasser er det mye kjøring frem og tilbake for de store maskinene. Men i 40 til 60 prosent av tiden står de på tomgang, ifølge Maskinentreprenørenes forening.

– Det betyr at her er det en enorm utfordring og det betyr at det er behov for mer anvendt forskning der næringsliv og forskningsmiljøer jobber sammen for å løse disse utfordringene, sier Dalsmo.

Digitaldirektør i Skanska, Christoffer Hernæs. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

– Anleggsbransjen er jo ikke kjent for å være dem som ligger lengst fremme i den digitale utviklingen. Men dette er et utrolig spennende prosjekt for oss, der vi ligger i forkant av utviklingen, sier digitaldirektør i Skanska, Christoffer Hernæs.

Når bransjen målet vil man ikke bare kutte drivstofforbruket, men også bygge raskere og senke kostnadene. Norge bruker ca. 100 milliarder kroner i året på veibygging, og rundt 70 prosent av kostnaden er knyttet til drivstoff, personell og drift av maskiner.