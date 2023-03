– På vegne av Philip Manshaus har jeg i dag sendt begjæring om gjenåpning til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, skriver forsvareren Unni Fries til NTB.

Fries sier at hennes klient er innlagt på psykiatrisk sykehus.

– Han har vært psykotisk over relativt lang tid og behandleren hans er ikke i tvil. Han er veldig alvorlig syk, sier hun.

Bistandsadvokaten til moren til Johanne Ihle-Hansen bekrefter at de fikk vite dette for noen dager siden.

– Jeg er kjent med det, og eneste kommentaren er at vi tar det til etterretning, sier advokat Elisabeth Hagen.

Dømt til forvaring i 21 år

Manshaus (22) ble dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år etter å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen 10. august 2019.

Så dro han til Al-Noor-moskeen i Bærum hvor han skjøt flere skudd.

Inne fra Al-Noor-moskeen i Bærum etter terrorangrepet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I tillegg til fengsel ble han også dømt til å betale erstatning til de pårørende. I Borgarting lagmannsrett ble han dømt til å betale 150.000 og 80.000 til de to fornærmede.

Han anket ikke dommen fordi han ikke erkjenner rettssystemet.

Tvil om tilregnelighet

– Etter mitt syn er hans psykosesykdom, som ikke var kjent for den dømmende rett, egnet til å skape betydelig tvil om hvorvidt Manshaus var tilregnelig da han begikk de straffbare handlingene, sier forsvareren Unni Fries nå.

Under rettssaken argumenterte forsvarerne for at Manshaus var utilregnelig på gjerningstidspunktet. De sakkyndige mente han hadde høy risiko for nye voldshandlinger, hvis han ikke ble avradikalisert.

Angrepet i 2019

Politiet mener Manshaus drepte stesøsteren fordi hun ikke var etnisk norsk. Drapet var planlagt og overveid, heter det i dommen.

Deretter dro han til Al-Noor-moskeen med et haglgevær og en jaktrifle.

De to som var i moskeen har fortalt hvordan de fikk lagt Manshaus i bakken. To skudd gikk av i basketaket, og Manshaus ble slått i ansiktet med en geværkolbe. I over 20 minutter hørtes det rop og brøl, het det i dommen.

Muhammad Rafiq holdt Manshaus i moskeen i august 2019. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Muhammad Rafiq, som holdt Manshaus nede, har forklart at han fryktet for sitt eget liv flere ganger.

I tiltalen mot Manshaus het det at «formålet var å drepe så mange muslimer som mulig».

Han erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld, fordi han påberopte seg nødrett.