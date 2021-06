Den tiltalte mannen var tydelig preget da rettssaken mot ham startet i Søndre Østfold tingrett i Moss tirsdag.

81-åringen står tiltalt for å ha tatt livet av kona ved å stikke og hugge henne flere titalls ganger med kniv og øks.

Kvinnen ble funnet død i ekteparets felles bolig i Moss den 18. august i fjor.

– Drapet fremstår som nokså uforståelig, fortalte statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten i sitt innledningsforedrag.

Aktoren tegnet et bilde av et svært brutalt drap, og hun advarte retten om at bevisene i saken vil bli vært sterke å se.

– Overhodet ikke mulig å finne motiv

Flere ganger i løpet av sin egen forklaring tok mannen til tårene og ble nødt til å ta kortere pauser.

– Vi var gift i litt over 30 år. Vi hadde våre diskusjoner, som alle andre, men vi hadde det veldig godt, forklarte 81-åringen.

Mannen har i avhør sagt at det er han som utførte drapet. Men i retten erkjente han ikke straffskyld for å ha tatt livet av kona.

– Det som er spesielt i denne saken, er at det overhodet ikke er mulig å finne noe motiv. Drapet fremstår som totalt uforståelig, fortalte advokat Sille Heidar, som forsvarer mannen i retten.

Krimteknikere undersøker boligen der en kvinne ble funnet død i Moss i august 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ringte selv politiet

Det var bare avdøde og den nå tiltalte mannen som var til stede i boligen da politiet ankom.

I retten forklarte mannen at han og kona hadde sittet ute og drukket vin, men på et tidspunkt gått inn for å sove litt før de skulle lage middag.

– Derfra husker jeg ingenting før jeg kom til meg selv sittende på gulvet på soverommet. Det var grusomt, helt forferdelig. Det var masse blod, fortalte han.

Bevæpnet politi tok seg inn i boligen og pågrep den 81 år gamle mannen. Foto: Nyhetstips.no

Mannen ringte til en kamerat og fortalte at han «hadde skadet kona eller noe». Kameraten ba mannen om å ringe politiet, noe han gjorde rett etterpå.

– Det har rablet for meg. Jeg har drept kona mi, sa han i nødsamtalen som ble avspilt i retten.

På hvilken måte har du gjort det? spurte operatøren.

– Jeg har brukt både øks og kniv. Det er masse blod rundt meg. Jeg er livredd, fortalte han.

På spørsmål fra aktoren om hva han husker av telefonsamtalen, svarte mannen at han ikke husket noen ting.

– Jeg har ingen anelse. Når jeg hører denne samtalen nå, så blir jeg helt sjokkert. Jeg kan ikke huske å ha sagt det.

Spørsmål om helsetilstand

Politiet rykket ut til parets bolig med flere patruljer. Der ble den 81 år gamle mannen raskt pågrepet og siktet for drapet.

Mannens forsvarer Sille Heidar har tidligere fortalt NRK at mannens helse var svekket da han ble pågrepet, og at han ville bli nærmere undersøkt av sakkyndige.

– Det blir et spørsmål om tiltalte har vært i en tilstand som enten kan frita ham fra straff, eller en tilstand som har betydning for en eventuell straffeutmåling, sa Heidar i retten tirsdag morgen.