Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Opp i mot 70 personer fra samme miljø i Sarpsborg og Fredrikstad er smittet av koronaviruset. Smitten ble spredd gjennom en religiøs markering og et familiearrangement forrige uke, opplyser Sarpsborg kommune.

Bare onsdag testet 38 personer i Sarpsborg og Fredrikstad positivt for koronavirus, og i en pressemelding bekrefter Sarpsborg kommune at alle tilfellene kan knyttes tilbake til den religiøse markeringen.

NRK har vært i kontakt med flere som har vært på markeringen, men ingen ønsker å stille opp med navn og bilde.

– Jeg har vært syk i flere dager og det begynner å bli noe bedre nå, men det er fortsatt ikke veldig bra. Jeg er forkjølet og har litt vondt i kroppen, sier en av de smittede deltakerne til NRK.

Både i Sarpsborg og Fredrikstad er flere hundre personer satt i karantene i forbindelse med smitteutbruddet.

Deltok på markeringen: – Trist

Samlingen i Sarpsborg skal ha vært en markering av den muslimske høytiden ashura. Markeringen pågikk over flere dager.

Minst én person skal ha vært smittet da vedkommende deltok på arrangementet, som samlet minst 160 personer.

– Vi markerte høytiden som vi alltid pleier å gjøre, men jeg er usikker på om jeg ble smittet der eller hjemme. Jeg hadde gjester på besøk hjemme hos meg etterpå, sier den smittede mannen NRK har snakket med.

– Det var plassert ut håndsprit flere steder, fortsetter han.

En annen mann som deltok i markeringen sier at han kjenner mange som har blitt smittet.

– Det som har skjedd er trist, sier han.

Professor Knut Vikør sier at ashura er en svært viktig dag for sjiamuslimene. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Ashura er en markering til minne om Husayn ibn Alis, barnebarnet til profeten Muhammed, som ble drept i slaget ved Kerbala i 680.

– For sjiamuslimene er dette en svært viktig dag, fordi den markerer både sorgen over Husayns død og den undertrykkelsen sjiaene mener at de har vært utsatt for gjennom århundrer, forteller professor i historie ved Universitetet i Bergen, Knut Vikør.

Kommuneoverlege: – En påminnelse til oss alle

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad mener utbruddet er en påminnelse til alle om at vi fortsatt må ta situasjonen på alvor.

– Jeg kan ikke uttale meg om smittevernreglene har blitt fulgt på dette arrangementet. Men dette er en påminnelse om at vi alle må huske på å holde avstand og ikke minst holde oss hjemme hvis vi har symptomer, sier hun.

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen (i midten) sier at smitteutbruddet er en påminnelse om at pandemien ikke er over. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Begge kommunene jobber nå hardt for å få oversikt over nærkontaktene til alle de smittede.

– Det er snakk om både barn, voksne og eldre personer. Vi kontakter nå alle som vi vet har vært på arrangementet, så driver vi med smittesporing i hvert enkelt positive tilfelle, sier kommuneoverlege Karianne Bergmann i Sarpsborg.

Alle som deltok på arrangementet er satt i karantene. NRK har ikke lykkes i å få kontakt med arrangørene av høytidsmarkeringen.