3100 fikk SMS fra fylkeskommunen med beskjed om å følge Twitter-kontoen til Oscar (17)

I helgen havnet 17-åringen fra Bærum uten forvarsel i sentrum for en gedigen masseutsendelse av SMS.

Fra adressen til Akershus fylkeskommune gikk det ut en melding til elever, lærlinger og ansatte, samt noen i tannhelsetjenesten. Beskjeden var at de skulle følge Olsens private Twitter-konto.

Og dersom de ikke fulgte oppfordringen, ville filer, meldinger og familiemedlemmer bli terminert for godt.

Meldingen var signert Viken fylkeskommune, som gamle Akershus nå er en del av.

Midt i en strøm av andre ekte meldinger, dukket den falske meldingen fra Viken opp på telefonen til tusenvis av elever, lærlinger og ansatte. Foto: Privat

Da Olsen fikk spørsmål om hva som hadde skjedd, hadde han overhodet ikke noe godt svar.

Og det er kanskje ikke så rart.

Publiserte 4800 personnumre

Det viste seg nemlig at ukjente personer hadde skaffet seg tilgang til et system som gjorde det mulig å sende meldinger på vegne av gamle Akershus fylkeskommune.

Viken fylkeskommune sendte raskt beskjed på sine kanaler om at det ikke var dem som hadde sendt meldingen. De sørget de for å stenge kontoen meldingen ble sendt fra, og startet letingen etter svar på hva som hadde skjedd.

– Vi ser alvorlig på dette, og vil til bunns i hva som har skjedd. Vi vil prøve å spore opp avsenderen og finne ut hvordan dette kunne skje. Så vil vi sammen med politiet vurdere hva vi gjør videre, sier digitaliseringsdirektør Anders Aagaard Sørby i Viken.

Meldingen ble sendt ut en uke etter at personopplysninger til 4800 lærlinger i Viken ble publisert på fylkeskommunens nettsider. Fødsels- og personnummer, e-postadresse og mobilnummer ble liggende i to døgn før de ble fjernet.

Sørby ser ingen sammenheng mellom de to hendelsene, og mener IT-sikkerheten er god.

– Vi jobber godt og har gode rutiner for å sikre våre tjenester. Denne gangen har vi et misbruk som det er ganske vanskelig å forsikre seg mot, sier han.

Kjent svakhet

Det er nemlig en etter hvert velkjent svakhet ved SMS-tjenester at de kan misbrukes. For eksempel viste NRK nylig hvor enkelt det er å forfalske meldinger som sendes ut til brukerne av appen Smittestopp.

Sørby er kjent med fenomenet.

– Det finnes et utall slike løsninger på nettet, og man ser i økende grad at det blir misbrukt, sier han.

Tror han er tilfeldig offer

Mange tanker fløy gjennom hodet til Oscar Lone Olsen da han innså at han hadde havnet midt i en slik masseutsendelse. På kort tid fikk han 50 nye følgere på Twitter, og det var stor aktivitet på kontoen hans.

Et øyeblikk lurte han på om han hadde takket ja til noe slikt, men han slo det raskt fra seg.

Hvorfor akkurat hans Twitter-konto ble valgt, vet verken han eller Viken fylkeskommune. Olsen ser ikke helt bort fra at noen han kjenner kan stå bak dette, men har likevel mer tro på at han er et helt tilfeldig offer.

– Jeg skjønte ganske raskt at dette ikke var noe Viken fylkeskommune hadde sendt ut. Det var lett å se. Jeg vil ikke si det er skummelt, men mer interessant og spesiell opplevelse, sier han.