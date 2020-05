Det var på mandag 25. mai at listen med personopplysninger til nye lærlinger i Viken fylke ved en feil ble lagt ut der det normalt ligger statistikk over status for lærlingplasser i fylket.

Listen inneholdt navn, fødsels- og personnummer, e-postadresse og mobilnummer til de 4800 lærlingene, og ble ikke fjernet før i 16-tiden på onsdag.

I en melding til alle de berørte lærlingene skriver Viken fylkeskommune at informasjonen ble lastet ned 42 ganger, og at de ikke kan se hvem disse er.

«Det antas at det dreier seg om lærebedrifter eller ansatte ved Vikens videregående skoler», står det i meldingen.

Fylkesdirektør Solveig Olsen i Viken sier de er svært lei seg for det som har skjedd.

– Vi forstår at dette er en belastning for de det gjelder, og beklager det som har skjedd, sier Olsen til NRK.

Personvernombudet i Viken og Datatilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen.

– Jævlig lite kult

En lærling som er berørt, og som ønsker å være anonym, skriver dette til NRK om hendelsen:

– Lite gøy. Jeg synes faktisk det er jævlig lite kult å ha slik info om meg ute på nett. Der går grensa på hva jeg tåler. Vi søkerne har ikke en dritt vi får gjort mot dette.

Solveig Olsen i Viken fylke skjønner at de som har fått sine opplysninger lagt ut på den måten, reagerer.

– Dette er en feil og det skulle ikke ha skjedd, og det er bare å beklage overfor de ungdommene som har fått sine opplysningene sine publisert på den måten.

Fylkeskommunen vil nå gå gjennom sine rutiner for å finne ut hvordan det kunne skje, men fylkesdirektøren kan foreløpig ikke si konkret hva om har skjedd.

Har slitt med dataproblemer

Viken fylke ble opprettet 1. januar 2020 og består av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Det nye storfylket har fra før problemer med et nytt IT-system for videregående skoler fra leverandøren Visma som ikke har virket etter hensikten.

Viken er pilotfylke for InSchool-programmet, og det skulle etter planen blitt rullet ut i flere fylker fra høsten, men i februar i år frarådet Vikens fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen at dette skjer.

Hendelsen denne uken skal ikke ha noe med dette å gjøre.