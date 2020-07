Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble litt overrasket og sjokkert. Men jeg har tenkt tanken at det kan ha vært korona, sier Michaelsen.

Under et legebesøk i går spurte Michaelsen legen om hun kan ha hatt viruset og ble testet for antistoffer. I dag kom beskjeden fra legen at hun har mest sannsynlig vært smittet av koronaviruset.

– Testen viste et svært tydelig resultat. sier hun.

Alvorlig syk

Etter å ha fått svar fra legen sier Michaelsen at hun nå kan slappe av mer og senke skuldrene litt. Men sier at hun må være ekstra varsom for å ikke utsette seg for mer smitte.

I januar ble Michaelsen alvorlig syk og i seks dager gikk hun inn og ut av komalignende tilstand. Mens hun var på sykehuset trodde legene at hun hadde influensa som utviklet seg til hjernehinnebetennelse.

På den tiden var det veldig få tilfeller av viruset som ble rapportert og nesten ingen i Europa.

Familien måtte iføre seg verneutstyr da de besøkte henne på sykehuset. Foto: Susann Michaelsen / Privat

Vet ikke hvor hun har blitt smittet

Michaelsen vet ikke hvor hun kan ha blitt smittet siden hun selv ikke hadde vært i utlandet på den tiden.

– Det kan være at jeg har fått det av noen på jobben, fordi de reiser mye, sier Michaelsen.

Hun var også på Tryvann og sto på ski i perioden før hun ble syk.

– Der sto jeg i tett kø med masse folk, og jeg hørte mange forskjellige språk. Det er også en mulighet.

Fortsatt sykemeldt

NRK-journalisten er fortsatt sykemeldt, men på bedringens vei. Legen hennes mener det er svært lite sannsynlig at hun har hatt korona etter at hun ble syk, uten at hun har merket det.

– Jeg sliter litt med utmattelse og har litt balanseproblemer, det er ettervirkninger som sitter igjen. Siden jeg har vært så dårlig, tror ikke legen min at jeg kan ha vært smittet i perioden etter at jeg kom ut fra sykehus uten å merke det, sier hun.

Nå skal Michaelsen bli en del av studiet som ser på langtidsvirkningene av koronapasienter.