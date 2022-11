20-åring død etter inntak av nytt livsfarlig rusmiddel

En 20-åring fra Nedre Romerike er bekreftet død, etter inntak av det nye, svært potente og syntetiske opioidet protonitazen. Personen døde i midten av oktober, melder Øst politidistrikt på sine Facebook sider.

Dette er det så langt første registrerte dødsfallet knyttet til protonitazen i Norge.

– Vi er bekymret for at folk kan få i seg dette uten at de er klar over hvor sterkt det er. Selv en liten dose kan være livstruende, skriver politiet.

Dette stoffet kan være mange ganger sterkere enn det beryktede opioidet fentanyl, som er mellom 75–100 ganger kraftigere enn heroin.

Helsemyndighetene bekreftet for en uke siden at det er registrert flere livstruende hendelser i Norge med det narkotiske stoffet protonitazen.