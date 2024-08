Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum gikk på et sviende nederlag i semifinalen.

Og det på dramatisk vis.

På stillingen 14–12 hadde tyskerne matchball. Etter at nordmennene først hadde reddet den første matchballen, ble den andre matchballen av det høydramatiske slaget.

Dommeren dømte første poeng til den norske duoen, men etter gjennomgang av videobildene, gikk poenget til tyskerne, som med det vant kampen 2–1 i sett over den norske duoen.

– Vi så ikke at han hadde vært i nettet, men vi hadde et håp. Det var en tett situasjon, og vi var heldige der, sa Wickler til NRK.

– Det er verst tenkelig måte å tape på, sa NRK-ekspert Vegard Høidalen.

Dermed må den norske duoen ut i bronsefinale.

– Det er ikke Norge som spiller dårlig. Men Tyskland spiller på et eksepsjonelt høyt nivå. Det er virkelig imponerende, sa NRK-ekspert Vegard Høidalen, og roset duoen Nils Ehlers og Clemens Wickler.

Nå reagerer nordmennene sterkt på det de betegner som en «tysk fordel», og som de mener bidro til at den norske duoen ikke klarte å bli historiske.

INGEN REPRISE: I Tokyo for tre år siden ble det gull. Det blir det ingen reprise av i Paris. Nå skal duoen ut i bronsefinale. Foto: Heiko Junge / NTB

Smadret sammen i starten

Det så tidlig ut til at den norske duoen skulle ta seg komfortabelt og enkelt videre til finalen, men så våknet det tyske duoen.

Tyskerne tok kjapp over føringen i kampen, og ledet med det mest med åtte poeng i det første settet.

Den norske duoen klarte aldri å hente inn den tyske ledelsen, som til slutt resulterte i tysk 21-13-seier i det første settet.

Set-tapet var den norske duoens første tap så langt i OL.

– De overkjører oss i det første settet, så jeg håper vi klarer å ta tak i det i det andre settet, sa trener Kåre Mol til NRK i pausen.

I det andre settet hevet den norske duoen seg betraktelig, og vant til slutt 21–17.

BEDRE. De norske gutta viste bedre takter i det andre settet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Full kontroll

Det var derimot ingen tvil om hvem som var kongen av sanden i Paris.

Den tyske duoen tok tidlig ledelsen i settet, og tross en norsk opphenting, var det aldri noen tvil.

– Det er ikke Norge som gjør det dårlig, men tyskerne gjør noen fantastiske idrettsprestasjoner. Prestasjoner av en annen verden. De treffer med det de prøver på, sa NRK-ekspert Høidalen, som roste 211 cm høye Nils Echlers sin innsats i kampen.

BRONSEFINALE: Tyskland er klar for OL-finalen i Paris. For den norske duoen er fokuset nå rettet mot bronsefinalen lørdag. Der venter enten Sverige eller Qatar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tyskerne vant til slutt det siste settet 15–13.

– Tyskland var gode. Vi må bare gratulere dem først og fremst. Jeg synes de spilte en bedre kamp enn oss i dag. Vi fikk en nettfeil med foten til Anders. Der er en drit-måte å tape på. Men de spiller en god kamp, så vi får være så rause og gratulere dem, sa trener Kåre Mol til NRK etter kampen.

Raser mot «tysk fordel»

I forkant av kampen har den norske duoen kritisert OL-programmet. Den tyske duoen tok seg så tidlig som tirsdag ettermiddag til torsdagens semifinale, mens den norske duoen først spilte sin kvartfinale onsdag kveld.

– Det er jævlig irriterende at vi har fått mer hvile enn dem. De ser kvikkere ut enn oss. Det synesj eg er veldig, veldig bittert akkurat nå. Jeg er utrolig irritert. Alt er bare drit akkurat nå, sa Anders Mol til Max etter kampen.

Kunne blitt historiske

Dersom den norske duoen hadde tatt seg til finalen, hadde duoen blitt historisk på flere vis.

Duoen ville da blitt de første i historien til å ta seg til to OL-finaler, og det samtidig på rad.

Tidligere har brasilianske Ricardo Santos, Alison Cerutti og Emanuel Rego tatt seg til to OL-finaler, hvorav de to førstnevnte til to på rad.

Hadde nordmennene samtidig forsvart OL-gullet, hadde dette vært første gang et land hadde forsvart OL-gullet i sandvolleyball siden USA gjorde det i 2000. Amerikanerne vant også historiens første OL-gull i idretten i Atlanta i 1996.

I bronsefinalen lørdag venter enten Sverige eller Qatar, som senere i kveld møtes i den andre semifinalen. Qatar slo Sverige 2–1 i gruppespillet tidligere i mesterskapet, i det som var en meget jevn kamp. Den qatarske duoen Ahmed Tijan og Cherif Younousse tok OL-bronse i 2021.