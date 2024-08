– Det er litt irriterende, for å være helt ærlig, sier Anders Mol til NRK etter å ha sikret en plass i semifinalen torsdag med en solid seier over Spania onsdag kveld.

Mol reagerer på kampoppsettet i OL.

For allerede tirsdag ettermiddag tok den tyske duoen Nils Ehlers og Clemens Wickler seg til OL-semifinale. Det gjorde de etter 2–0 i sett over Nederland.

Godt over et døgn senere startet Norges kvartfinale mot Spania. Det betyr at Norge har fått 28 timer mindre hvile enn Tyskland, når de to lagene møtes i semifinalen torsdag klokken 18.

GRUNN TIL I SMILE: Den tyske duoen Ehlers og Wickler har fått et gunstig utgangspunkt før semifinalen mot Norge. Foto: Louisa Gouliamaki / Reuters

– Det kunne vært lagt opp på en bedre måte. At det blir fair. Nå blir det liksom en fordel for Tyskland, som er helt unødvendig. Det får vi melde ifra til FIVB, om at det ikke er helt greit, sier Mol.

– På hvilken måte burde det vært lagt opp?

– Jeg tror man kunne spilt raskere på samme dag, sier Sørum.

STORKAMP: Christian Sørum og Anders Mol spilte en meget sterk kamp mot Spania. Foto: Louisa Gouliamaki / Reuters

NRK har vært i kontakt med Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB). De understreker at de svarer på generelt grunnlag, og påpeker at lagene bare skal spille én kamp om dagen.

– Det generelle OL-oppsettet har vært klart siden tidlig i 2023. Det har et blandet oppsett med kvinner og menns kvartfinaler over to dager, den 6. og 7. august. Det detaljerte kampoppsettet blir satt opp etter trekning av grupper og resultatene der, og tar også hensyn til TV-ønsker fra ulike rettighetshavere, skriver de i en e-post.

– Urettferdig

Det er ikke bare Sørum og Mol, som mener det er merkelig at Tyskland skal få en dag mer pause.

– De andre får over 50 timer pause, og vi får knappe 20 timer. Det er klart at det er litt urettferdig. Men det visste vi allerede i går og har forholdt oss til det, sier landslagstrener Jetmund Berntsen.

KLAR FOR SEMIFINALE: Anders Mol og Christian Sørum var fornøyd med at kampen bare varte i to sett mot Spania. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Også trener Kåre Mol mener løpet som er lagt opp fra arrangørens side er skikkelig irriterende. Og selv om de var klar over hvordan det ble tirsdag, så ville de ikke ta det opp før de faktisk var semifinaleklare.

– Nå kan vi klage, men vi kan ikke gjøre noe med det, sier Kåre Mol.

De norske spillerne var derfor veldig kjappe gjennom intervjusonen etter kvartfinaleseieren. De snakket med NRK med en restitusjonsdrikk i hånda, mens treneren fant frem mat fra sekken. I tillegg sendte de lagets fysioterapeut ut på matjakt, før de skulle reise tilbake til OL-landsbyen og ta isbad – i seks minutter.

– Derfor må vi være litt kjappe nå og restituere for og få i oss mat og få sove nok, Så er vi klare i morgen, sier trener Jetmund Berntsen.

FRUSTRERT: Kåre Mol og Jetmund Berntsen i det norske støtteapparatet mener kampoppsettet i forkant av semifinalen er frustrerende. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mattrøbbel

Det norske laget forteller at det har vært vanskelig for de norske spillerne å få i seg nok mat. Allerede før kvartfinalen hadde de tatt grep.

– Vi prøver å fôre dem. Nå kom det litt norsk leverpostei og makrell i tomat. og slike ting. Og så finner vi noen gode bagetter i leir, og så sitter de og ser på maten sin en halvtime før de begynner å pirke i det, så det er litt utfordring, sier Kåre Mål og fortsetter.

– Men de gir seg ikke før de har spist det. Og vi gir oss heller ikke før de har spist det.

VANSKELIG MED NÆRING: De norske gutta sliter med å spise nok under OL i Paris. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Du har inntatt virkelig papparollen med å fôre gutta?

– Ja, ja. Vi sitter og mater dem allerede, eller ser på fatene til de er tomme for mat

Anders Mol påpeker etter kvartfinalen at de går lei «kantinematen» i Paris.

– Det har vært fint å ha litt makrell i tomater og leverpostei å gå på istedenfor. Det hjelper, det, sier Mol.

– Hva skal dere spise nå før semifinale?

– Nå blir det pasta. Jeg tror jeg vi har fått bestilt i dag. Så blir det pasta i kveld, Så blir det litt leverpostei i morgen, sier Sørum, like før fysioterapeuten faktisk kom løpende med en pose varm «take away».

SIKRET MAT: Norges fysioterapeut Hannes Quandel løp av sted for å kjøpe pasta så Mol og Sørum skulle få mat så fort som overhodet mulig, mens de hastet igjennom pressesonen. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Utrolig deilig

Uansett var de svært fornøyd med å ha tatt seg videre i OL, og er nå klare for å kjempe for medalje. Den norske duoen har faktisk ikke tapt et eneste sett på de fem kampene.

– Utrolig deilig å klare og holde til 2 -0, og spare de kreftene vi kan spare. For nå har vi en ny kamp allerede i morgen mot Tyskland, så det blir tøft, sier Sørum.

Landslagstrener Jetmund Berntsen mener man vet hva man får når de møter Tyskland torsdag.

– Vi kjenner dem godt. Vi har trent masse med dem, så det blir en helt annen type kamp, sier