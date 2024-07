– Det er utenkelig. Det er bitte litt spenning, et pulsslag feil på ett skudd, så er det ut, sier Jon-Hermann Hegg til NRK etter konkurransen.

Da hadde nettopp de norske skytterne i blandet lagkonkurranse misset avansement i OL-skytingen med minst mulig margin.

Jeanette Hegg Duestad åpnet usikkert, men kom bedre utover på sine 30 skudd. Sammen med Jon-Hermann Hegg klatret det norske laget jevnt og trutt på listene gjennom konkurransen.

Da de to hadde fullført sine 60 skudd, lå laget på det som så ut til å være en solid fjerdeplass. Det ville gitt plass i en bronsefinale, som avgjøres senere i dag.

Men så skjedde det noe på en av de andre banene.

NEDTUR: NRK møtte to skuffede utøvere etter at bronsefinalen glapp. Foto: Hans Solbakken / NRK

Sterk tysk avslutning

Tyske Maximilian Ulbrich hadde hatt en ustabil start på konkurransen, og levert dårligere enn sin lagkamerat Anna Janssen.

Men mot slutten leverte begge de to tyskerne sine beste serier for dagen. Ulbrich skjøt 10,9 og 10,8 poeng på sine to siste skudd. Også Janssen avsluttet godt, og noen få sekunder før tidsfristen for skuddene gikk ut, satte tyskerne sine siste skudd som gjorde at de gikk forbi Norge.

Marginen ble til slutt 0,1 poeng.

– Tyskeren avslutter helt fantastisk og svinger seg foran. Det er sånn det er, sier sportssjef Tor Idar Aune, til NRK.

– Et hårstrå er litt tykkere

De små marginene er ikke helt uvanlig i skyting. Likevel er det fort gjort å lete etter steder skytterne kunne knappet inn 0,1 poeng.

– Jeg har to skudd som går litt ut i dag. Hadde ett av de gått ikke så dårlig, hadde det vært nok. Det er så lite at man nesten ikke tror det, sier Jon-Hermann Hegg.

Jeanette Hegg Duestad og lagkamerat Jon-Hermann Hegg var regnet blant favorittene i lagkonkurransen. Foto: NTB

Han hadde et skudd som ga «bare» 9,5 og et annet som ga 9,7 midtveis i konkurransen. Ellers var alle over 10.

– Kjenner du på irritasjon?

– Jeg blir litt skuffet, men må bare prøve å være fornøyd med jobben jeg har gjort. Sånn gikk det i dag, neste gang kan det gå andre veien, sier han.

Trener Espen Berg Knutsen tar frem hårstrå for å beskrive det som skjedde.

– Jeg tror vi snakker om 0,1 millimeter fordelt på 60 skudd. Det er veldig lite per skudd, kan du si. Det var utrolig spennende å følge med på.

– Det kan i prinsippet være litt mindre også. Det er mellom to verdier.

– Det er latterlig lite?

– Det er det, men et eller annet sted må streken gå. Jeg kan vise et hårstrå, det er litt tykkere, sier han.

– Ikke første gang

Hegg Duestad tar imidlertid marginene som gikk mot med fatning.

– Det er vel ikke første gang det, dette har vi kjent på før. Vi vet hvor små marginene er. I dag var det deres tur. Vi kunne sikkert fått ut litt mer på en enda bedre dag, men vi gjør vårt beste, sier hun.

Selv fikk hun en litt spent start på sin serie, men kom svært sterkt utover i konkurransen. Det gir en god følelse hun tar med seg videre i lekene.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med måten jeg henter meg inn på. Det er en god følelse å ta med seg til i morgen. Det er jo gøy å stå der og få kjenne på dette. Det er gøy å kjenne at man lever litt, sier hun.

17-åring imponerte

Synnøve Berg. Foto: NTB

På en av de andre banene, sto 17 år gamle Synnøve Berg. Hun leverte en imponerende serie i sin OL-debut sammen med Ole Martin Halvorsen. Det holdt til 21-plass.

Hun føler med det norske førstelaget som gikk glipp av avansement med minst mulig margin.

– Det er så lite at man ikke klarer å se det for seg. Det er det som gjør idretten så gøy, sier hun.