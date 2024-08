– Vi skal vise god sportsånd, så tar vi dem i OL.

Det sa landslagssjef Thorir Hergeirsson på tampen av finaletapet mot Frankrike i VM i desember.

Og lørdag revansjerte de norske håndballdamene seg med en knusende seier, 29–21.

De tok sitt tredje OL-gull med 26.664 publikummere til stede i Lille, inkludert det norske kronprinsparet og statsminister Jonas Gahr Støre.

KLEM OG GLEDESTÅRER: Oftedal og Mørk omfavnet hverandre etter at de tok sitt første OL-gull.

Da sluttsignalet gikk, fant Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal hverandre umiddelbart. Allerede i sekundene før kampslutt rant tårene på de meritterte lagvenninnene, og tårene stoppet ikke da de ble intervjuet av Max like etterpå.

– Vi klarte det. Vi klarte det!, ropte Mørk på Max.

JUBEL: Så glad blir man når man tar OL-gull. Dette er Lundes tredje(!) og Herrems andre. Foto: Reuters

– Vi har prøvd et par ganger tidligere. Det har vært vondt de gangene det ikke har gått, men det er også slik sporten er. Nå klarte vi det i vårt siste forsøk sammen. Det gjør det enda mer spesielt, sier Oftedal til Max mens hun tørket gledestårene.

Det er deres første OL-gull, til tross for at de har spilt på landslaget i 14 og 15 år.

Men det er også Oftedals siste OL-gull.

For Norges kaptein gir seg på topp.

– Jeg har fått gjort alt jeg har drømt om og egentlig mye mer enn det. For det vil jeg være evig takknemlig. Å få fullført på denne måten, i denne hallen og med hele pakken rundt, det er nesten for godt til å være sant. Jeg er så stolt og glad for at vi fikk det til, sier Oftedal til kanalen.

Håndballjentenes OL-medaljer I kronologisk rekkefølge: Seoul 1988 - Sølv

Barcelona 1992 - Sølv

Sydney 2000 - Bronse

Beijing 2008 - Gull

London 2012 - Gull

Rio de Janeiro 2016 - Bronse

Tokyo 2020 (2021) - Bronse

Paris 2024 - Gull

GULLAG: Handballjentene er det beste håndballaget gjennom tidene i EM, VM, og nå også i OL.

Havnet bakpå

I sin 40. OL-kamp markerte Katrine Lunde seg tidlig med en redning i Frankrikes andre angrep, men hjemmefavoritten startet best.

Det sto 1–4 før fem minutter var spilt.

Men etter å ha misset på flere sjanser, var Nora Mørk iskald fra straffemerket da Norge reduserte til 3–4.

5-4: Sanna Solberg-Isaksen sendte Norge i føringen for første gang i finalen. Foto: NTB

Og ti minutter inn i kampen sendte Sanna Solberg-Isaksen Norge opp i føringen, 5–4. Men ledelsen ble kortvarig.

Mørk var tydelig frustrert over den røffe behandlingen hun fikk av det franske forsvaret, men hun bommet på sin andre straffe. Det gjorde også Stine Skogrand.

– Litt uskarpt, hun har jo satt utrolig mange av straffene, Skogrand, kommenterte NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Frankrike fortsatte presset mot det norske målet, og slapp litt for lett igjennom, mente kommentatorene.

GOD STEMNING: Statsminister Jonas Gahr Støre, Kronprinsesse Mette-Marit og Kronpris Haakon under finalen i Paris. Foto: AP

Likevel slapp stadig færre baller forbi sisteskanse Lunde. I andre enden av banen kjempet Henny Reistad inn flere viktige mål.

– Jeg synes de norske klarer å adaptere seg etter dette franske angrepsspillet. De får pressa de til litt dårlige avslutninger og litt mer tekniske feil, sa Tvedten om den første omgangen på NRK Sport.

Kun keeperveteran Katrine Lunde har vært med på alle tre OL-triumfene, mens Camilla Herrem var med å ta gullet i London 2011.

MÅLRETTET: Henny Reistad scoret fire mål i første omgang. Det gjorde også Oftedal. Foto: AP

Norge drar ifra

Kaptein Oftedal briljerte i første omgang, med fire mål.

Storspillet fortsatte etter hvilen, og Kari Brattset Dale sendte Norge opp i tremålsledelse. Sju minutter ut i andre omgang ledet de norske med fire mål for første gang i kampen.

I FARTA: Oftedal ga alt for å avslutte karrieren med OL-gull. Foto: AFP

Franske Laura Flippes ønsket å bremse den norske ledelsen og kranglet seg til avslutning, men igjen var Lunde stødig mellom nettmaskene. Forsvarsspiller Maren Aardahl kriget til seg ballen, når Frankrike prøvde seg på nytt.

– De spiller forferdelig dårlig angrepsspill nå Frankrike. Norsk forsvar er kjempegode på å komme inn og hjelpe hverandre, sa NRK-ekspert Tvedten.

REDDER: Katrine Lunde reddet Laura Flippes målforsøk. Foto: AP

Angrepsspillet til de norske kvinnene satt på den andre siden akkurat som det skulle.

Dale sendte Norge opp i seksmålsledelse 21–15 etter drøye 11 minutter av andre omgang.

SOLID: Kari Brattset Dale disket opp med flere viktige avslutninger. Foto: Reuters

Til tross for stort franske engasjement på tribunen, slet Frankrike med å reduseringene.

– Vi trenger ikke noe spenning, det tror jeg heller ikke vi får, sa Tvedten da det var 11 minutter igjen av kampen og Norge ledet med sju mål.

For det så stadig mørkere ut for OL-arrangøren, og stadig lysere ut for Oftedal og co. Likevel klarte franskmennene å kneppe innpå Norge i sluttminuttene.

Plutselig lå Frankrike kun fire mål bak.

TØFFE DUELLER: Camilla Herrem i duell med franske Laura Flippes. Foto: Reuters

Men Oftedal var sulten på gull, og sendte Norge opp i 25–20-ledelse med fem minutter igjen.

Lunde bidro også med to redninger på tampen, og Norge fortsatte å øke ledelsen.

Til slutt knuste de vertsnasjonen 29–21.

– For en fantastisk måte å avslutte en håndballkarriere og en landslagskarriere på. Her er det mange spillere som antagelig ikke vil spille et nytt OL. Det er helt utrolig at man får oppleve et OL-gull, i det som antagelig var den siste muligheten for seks-syv av spillerne. Det er en historie som ikke kan skrives bedre, sa Gjekstad på Max.

ENDELIG: – En fantastisk måte å avslutte en håndballkarriere og en landslagskarriere på, kommenterte Gjekstad. Foto: BILDBYRÅN

– Vemodig

Før finalen møtte NRK en spent familie som var kommet til Lille for å heie fram Oftedal i hennes siste landskamp.

– Det er jo 25 år med glede, som nå forhåpentligvis blir enda mer glede i neste epoke. Men det er klart det er vemodig, sa en rørt pappa Svein Oftedal til NRK.

STOLT FAMILIE: Oftedals familie var på plass i Lille for å heie henne frem til gull. Foto: NRK

Søster og tidligere håndballproff Hanna Bredal Oftedal var spent på storesøsterens vegne:

– Det er noe spesielt når det er siste kamp og en sånn kulisse som det er i dag. Klarer man å toppe karrieren sin med det her – om det så ikke blir OL-gull også – så er det helt fantastisk.

Men hun håpte og trodde på norsk seier.

– Jeg tror det er mye rare følelser, men jeg håper hun klarer å nyte det og glede seg, og vinne det OL-gullet først og fremst, smiler søsteren.