– Vi taper for et bedre lag i dag. Både i forsvar og angrep spiller de rett og slett bedre, sier Henny Reistad til Viaplay.

De norske spillerne drømte om VM-gull og revansje mot Frankrike etter det bitre tapet tidligere i mesterskapet. Men drømmen brast for de norske stjernene i danske Herning.

Frankrike ble igjen for sterke og vant finalen 31–28. Dermed klarte ikke Norge å ta sitt tredje strake mesterskapsgull. Laget vant EM i fjor og VM året før.

Da dommeren blåste av kampen, kastet de franske spillerne seg om halsen på hverandre. Samtidig la fortvilte norske håndballstjerner hodet i hendene. Kari Brattset Dale var en av spillerne som var i tårer etter finaletapet.

TAP: Norge og Nora Mørk må ta til takke med VM-sølv. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Feilbonanza for Norge

Norge gjorde hele 18 tekniske feil i kampen, noe Reistad er kritisk til.

– Vi gjør mange feil de sist 15 minuttene der vi ikke har råd til å gjøre feil, sier Reistad til Viaplay og fortsetter:

– Det er den kollektive delen som svikter, spesielt bakover.

Også Kenneth Gabrielsen, NRKs håndballekspert, påpeker at Norge taper gullet som følge av feil.

– Vi taper litt mot oss selv. Vi sette oss selv i vanskelige situasjoner i etablert angrep, sier NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen og legger til:

– Vi gjør enkle feil. Dessverre, det er fasit.

Trolig er hverken Thorir Hergeirsson eller de norske spillerne spesielt imponert over det de presterte i forsvar og på målvaktsplass før pause.

SKUFFET: Camilla Herrem og de norske spillerne var skuffet etter tapet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Skrekkomgang

Det ble nemlig en intens og heseblesende åpning på finalen der de to stjernelagene fulgte hverandre tett. Men utover i omgangen klarte Frankrike å utnytte et norsk forsvar, som tidvis slet stort.

Da lagene gikk til pause viste resultattavlen utrolige 20–17 til Frankrike på resultattavlen.

– Vi vet at Norge har et mål om maks 12 mål imot til pause. Det er kjørt for lengst, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands da det sto 17–14 til Frankrike etter 23 minutter.

– Helt forferdelig forsvarsspill, konkluderte Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen forsto også lite av det som skjedde på parketten.

– Dette er nesten et sluttresultat til pause. Det har vært overraskende. Men de tingene vi sliter med bakover tror jeg vi skal klare å fikse etter pause, sa Gabrielsen.

Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal smilte tappert etter tapet.

– Selvfølgelig er det tungt, men Frankrike var bedre enn oss i dag. Vi sliter med å lukke igjen bak, sier hun til Viaplay.

STJERNE: Henny Reistad har herjet for Norge i VM. Men mot Frankrike ble det bråstopp for Reistad og Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Til finale etter spinnvill VM-semi

Norge tok seg til VM-finalen i Herning på utrolig vis. De norske stjernene måtte ut i ekstraomganger mot Danmark – og da var det duket for Henny Reistad-show: 24-åringen scoret samtlige mål for Norge i ekstraomgangene og sendte Norge til finalen med 0,2 sekunder igjen.

Det er egentlig bare nevnte Danmark og finalemotstander Frankrike som har gitt Thorir Hergeirssons mannskap skikkelig kamp. Norges eneste tap i VM kom i gruppefinalen mot nettopp Frankrike – en kamp hvor Norge aldri kom seg opp på nivået man ønsket.

Tidligere på dagen kunne hjemmepublikummet juble for VM-bronse etter at Danmark slo nabo Sverige 28–27.