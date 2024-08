– Må passe seg han mannen der med kamera! Følger jo ikke med i det hele tatt, sa NRK-kommentator Jann Post, i det den bisarre hendelsen rullet over skjermene.

Midt i onsdagens andre heat på 5000 meter med Jakob Ingebrigtsen, forvillet nemlig en TV-fotograf seg inn i løpebanen, like etter passering 3400 meter.

Fotografen så ut til å være fullstendig uoppmerksom på den enorme tabben han var i ferd med å begå. Samtidig som løperne var i aksjon, var også flere av spydkasterne i gang med sine siste forberedelser, noe som trolig var grunnen til at fotografen var på plass.

Nordmannen slo ut med armen og kikket seg tilbake mot fotografen. I pressesonen fikk Ingebrigtsen spørsmål av norsk presse om hva han da han løp forbi.

– Jeg rakk ikke å si noe til ham. Jeg sier «er det mulig?» og rister på hodet. Det er mer slik at vi som løpere applauderer at slikt faktisk er mulig å få til. Det er litt uheldig. Det er definitivt noen som legger inn protest, og så vet jeg ikke om det er noen som kommer til finalen. Kanskje blir vi et litt større felt i finalen. Det er jo spennende det også, sier Ingebrigtsen til NRK, TV 2 og Dagbladet.

NRK har henvendt seg til mediesjefen og fotosjefen for arrangøren for et svar på hva som skjedde, men har foreløpig ikke fått svar.

SÅ SEG TILBAKE: Jakob Ingebrigtsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kunne blitt mannefall

– Heldigvis gikk det bra. Hadde det blitt mannefall der, måtte de ha satt inn flere i en finale, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsen selv er oppgitt over TV-fotografens oppførsel på Stade de France.

– Det er amatørmessig. Det skal ikke skje i et OL. Alle som er i nærheten av en friidrettsbane, må skjønne at når man skal krysse bane en og nummer to, må man se seg godt om. Det gikk ikke i dag, sier han til NRK.

– Det er en utfordring som jeg ikke så komme. Slike ting skal ikke skje, spesielt ikke i et OL. Jeg tipper det er noen som vil få høre det på kammerset. Jeg vet ikke om noen får ødelagt løpet sitt, men det påvirker jo folk veldig negativt, sier han videre.

Ingebrigtsen sier han selv var heldig som var godt plassert og dermed relativt enkelt kunne løpe på utsiden av ham.

– Det er masse uforutsett som kan skje i løping. Og det vet jeg. Det er jo mange som faller og plutselig dukker det opp kameramenn. Det er viktig å være forberedt på at slike ting kan skje, men det er ikke alltid at man har like flaks.

Selve løpet var han fornøyd med, et løp som endte med at han krysset målstreken først og tok seg enkelt til lørdagens finale på 5000 meter.

– Det var bra. Jeg hadde som mål om å komme til finale, sier han.

TETT PÅ: Det skilte ikke mye fra Jakob Ingebrigtsen og TV-fotografen ute på banen. Foto: NTB

Fisher: – Prøver bare å gjøre jobben sin

Videre gikk også Grant Fisher. Amerikaneren løp inn til fjerdeplass i heatet. Også han kom seg trygt rundt TV-fotografen.

– Jeg var heldigvis i bane én, så det påvirket meg ikke mye. Jeg tror ingen falt på grunn av det, og heldigvis skjedde det ikke da det var én runde igjen. Men forhåpentligvis skjer det ikke igjen, sier han til NRK.

– Det burde ikke skje. Det tror jeg alle er enige om. Når alt kommer til alt, så prøver han bare å gjøre jobben sin. Han må bare være litt mer oppmerksom, sier Fisher videre.

Iren Brian Fay endte på 13. plass og er slått ut og merket seg hendelsen med fotografen underveis.

– Jeg vet ikke hva han holdt på med. Heldigvis klarte alle komme seg rundt og jeg klarte å komme meg unna, sier han, og fortsetter:

– Har du opplevd det tidligere?

– Nei, ikke med en kameramann på banen. Det tror jeg ingen har. Det er litt synd. Men slike ting skjer. Det er en del av livet og en del av idretten.

Ny gullsjanse for Ingebrigtsen

Ingebrigtsen måtte slukøret innse at det ikke ble noen medalje i finale på 1500 meter tirsdag kveld. Nordmannen satte der fart allerede etter 100 meter og satte opp et forrykende tempo.

På oppløpet ble han passert av Cole Hocker, Josh Kerr og Yared Nuguse og etterpå innrømmet han at han hadde blitt for ivrig.

– Jeg ødelegger for meg selv, sa Ingebrigtsen, som dermed raskt måtte snu seg om å gjøre seg klar til 5000 meter onsdag formiddag.

Ingebrigtsen har ikke deltatt på 5000 meter i OL tidligere, men har VM-gull på distansen fra både 2022 og 2023. Nordmannen har ett OL-gull tidligere i karrieren, på 1500 meter i 2021.

I forbindelse med 5000-meteren i årets OL er det flere av de antatt sterkeste konkurrentene som ikke stiller. Verdensrekordholder Joshua Cheptegei vant 10.000-meteren tidligere i OL, men både han og landsmannen Jacob Kiplimo trakk seg fra 5000-meteren tirsdag.

Den nest raskeste mannen på 5000 meter i år, Yomif Kejelcha, løper også kun 10.000-meteren i OL, i tillegg til at blant andre Luis Grijalva og Mohammed Ahmed røk ut i onsdagens forsøk.