Den norske sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum vant kampen mot Nederland og er vinnere av gruppe B.

– Det er veldig deilig. Det var tungt i dag, og vi hadde litt tyngre kropper enn de tidligere kampene. Likevel klarer vi å vinne 2-0, sier Anders Mol etter kampslutt.

Seieren kom etter at Norge hadde publikum i ryggen hele veien på arenaen foran Eiffeltårnet i Paris.

Hver gang nederlandske Steven van de Velde skulle serve startet en voldsom pipekonsert som fylte arenaen. Det er plass til 14.000 tilskuere, så buingen var massiv.

UPOPULÆR: Steven van de Velde kaster seg ned i sanden underveis i kampen mot Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det merket også de norske godt.

– Man blir dratt litt ut av fokus. Det er umulig å ikke legge merke til det når det er så høyt. Du blir litt revet ut av fokus når det blir så mye fokus på ham. Det er litt merkelig å spille mot, sier Mol.

Dømt for voldtekt

Allerede på oppvarmingen fikk nederlenderne Steven van de Velde og Matthew Immers merke at publikum var mot dem. En tilskuer ropte: «Estupador, estupador», som betyr voldtektsmann.

Steven van de Velde ble i 2016 dømt for voldtekt av en jente som da var 12 år gammel. Det gjør ham til en av OLs mest kontroversielle utøvere. Foto: Reuters

Buingen henger sammen med noe som skjedde for eksakt ti år siden.

2. august 2014, da van de Velde var 19 år gammel, dro han fra Nederland til England for å besøke en tolv år gammel britisk jente han hadde kommet i kontakt med via Facebook.

Under besøket serverte han henne alkohol. Deretter skjedde episoden som gjorde at han havnet i retten to år senere.

Da innrømmet van de Velde ifølge BBC å ha voldtatt jenta. Han ble dømt til fire års fengsel. Etter ett år bak murene ble han imidlertid løslatt, og deretter har han fortsatt satsingen på sandvolleyball.

Den gamle voldtektsdommen ble offentlig kjent bare en drøy måned før OL startet. Da viste det seg også at Nederland skulle møte Norge i gruppespillet.

Anders Mol og Christian Sørum er regjerende OL-mestere og har vunnet sine to første kamper så langt i OL. Foto: NTB

Norges trener Kåre Mol synes det er vanskelig å forholde seg til den massive buingen fra publikum.

– Det er massemobbing. Vi forholder oss til ham som en volleyballspiller. Så får rettssystemet ta ham for det han ikke gjør så bra ellers i livet, sier den norske treneren Kåre Mol til NRK etter kampen.

– Skuffende

Nederlenderne er blitt møtt med pipekonsert før begge sine to kamper så langt i OL. Det er imidlertid ikke bare publikum på arenaen som gjør det ekstra krevende for nederlenderne.

Norge-trener Kåre Mol har lite til overs for den massive buingen mot nederlenderen. Foto: NTB

van de Velde bor ikke i OL-landsbyen slik som de andre utøverne. Dermed er det stort sett bare under treninger og kamper han treffer lagkamerat Matthew Immers.

Etter kampen var det kun Immers som kom til intervjusonen. Han var fornøyd tross tapet, ettersom Nederland også er videre fra gruppen til tross for tapet.

Buingen har han imidlertid ikke noe til overs for.

– Jeg synes det er skuffende at det skjer. Men vi er forberedt på det og vet hvordan vi skal håndtere det. Vi klemmer hverandre mye på banen og snakker om hvordan vi har det. Det gjør vi hver gang vi spiller. Det er ikke noe annet, men det er skuffende, sier Immers til NRK.

– Ikke vært borti sånn buing

Norge overbeviste i det første settet mot Nederland og vant klart. I det andre settet ble det langt jevnere, og Norge måtte kjempe hardt for å vinne også dette settet.

Trener Kåre Mol mener de norske så litt kjørt ut.

– Jeg så de jobbet knallhardt med seg selv. Jeg tror de manglet litt saft, men de finner en måte å vinne på, sa Kåre Mol etter kampslutt.

MØRE MENN: Anders Mol (til høyre) og Christian Sørum måtte fylle på med banan og leskedrikk mot slutten av kampen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Christian Sørum har vært med i sandvolleyballsirkuset i mange år, og blant annet tatt OL-gull. Men dagens kamp var likevel en ny opplevelse.

– Jeg har ikke vært borti sånn buing. Jeg har vært borti at en har fått litt buing hvis han har vært uærlig i en ballveksling, men dette var ekstremt på hver serve. Man hørte det, sier Sørum.