– Status er at jeg er litt usikker på om jeg blir i Norge eller fortsetter treningen i Georgia. Jeg vet ikke om jeg holder på i fire år til, tar et VM eller to, og så er ferdig. Alt kommer an på hvordan opplegget med bryteforbundet blir rundt både meg og resten av landslagsjentene.

Det forteller bryteren Grace Bullen til NRK i ankomsthallen på Oslo lufthavn mandag kveld.

Fredrikstad-bryteren har de siste årene oppholdt seg langt mer i Georgia enn i Norge. Der har hun trent på egen hånd inn mot Paris-OL.

TOK MEDALJE: Grace Bullen med bronsemedaljen fra OL i Paris. Foto: AFP

Det resulterte i bronsemedalje, men om hun sikter mot ny medalje på matta i Los Angeles om fire år er altså høyst usikkert.

– Vi trenger et trygt sted og føle at vi er hjemme. Å holde på så lenge er mentalt utmattende også, sier Bullen om usikkerheten.

– Handler ikke bare om meg

27-åringen brøt med bryteforbundet i 2021, men Bullen og forbundet fant tilbake til hverandre med en avtale som blant annet sa at hun skulle få trene i Georgia med egen trener.

Den avtalen varte ut Paris-lekene.

– Jeg har hatt det bra det siste halvannet året med en trener, et forbund og Olympiatoppen som har støttet meg. Vi får se om vi klarer å fortsette sånn. Men dette handler ikke bare om meg, men om resten som kommer etterpå, mener Bullen.

UENIGHET: Grace Bullen har vært i en langvarig konflikt med bryteforbundet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hun fortsetter:

– Jeg ønsker å ha en helhet. Å ta en medalje i OL kan hjelpe min sak videre, så forhåpentligvis går bedre fremover for oss.

Skal ha Bullen-samtale

Påtroppende sportssjef i bryteforbundet, Erling Strand, forteller til NRK at planen er at partene skal snakke sammen denne uken.

Samtidig røper han at de er i dialog med suksesstreneren til Bullen, georgiske Zurab Iakobishvili.

– Det siste er at vi har avtalt og ringes i løpet av en dag eller to. Nå har det vært fullt fokus på Paris og gjennomføre det. Så må vi ta en evaluering med Grace og treneren om hva som har vært bra og ikke bra. Vi har også jobbet de siste to-tre månedene med Zura (Zurab Iakobishvili, trener) og hatt en prat for å lande en kontrakt videre med han som trener.

– Har dialogen gått på at han skal bli trener for Bullen eller at han skal bli landslagstrener for Norge?

SPORTSSJEF: Påtroppende sportssjef i bryteforbundet, Erling Strand, er positiv før samtalene med Team Bullen. Foto: NTB

– Dialogen vi har hatt er at han også skal komme tettere på Othelie Høie og at vi kan utnytte hans kompetanse til å løfte jentene bak Grace. Så må vi finne ut hva det betyr i praksis med tanke på tilstedeværelse i Norge, svarer han.

Høie representerer i likhet med Bullen bryteklubben BK Atlas i Fredrikstad. Høie har vunnet hele fire NM-gull i perioden 2020–2024.

– Bullen sier at hun trenger et trygt sted å være og føle seg hjemme. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at trygghet er en grunnpilar i det å skulle drive med idrett og prestasjon. Det tenker jeg er et veldig fornuftig utsagn. Det må vi få til sammen med Grace og Zura som trener, svarer Strand.

– Utrolig motivert

Bullen var blant dem som bidro til en ordentlig superlørdag i OL med fem norske medaljer på én dag.

Den norske bryteren tok bronse etter å ha knust Ana Paula Godinez Gonzalez fra Canada.

– Gir det motivasjon til å fortsette?

– Jeg er utrolig motivert. Men det er mye som må falle på plass. Man kan ikke bare løpe med hodet rett frem. Hvis det ikke går, blir det et par år til med bryting, også håper jeg at jeg har vært med på å skrive en lang historie for norsk kvinnebryting.