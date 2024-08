Både Siwar Bouseta og Luisa Helga Gerda Niemesch har blitt feid av matten av 27-åringen fra Fredrikstad til nå i OL.

I kvartfinalen var det sjette-rankede Niemesch som fikk gjennomgå i Paris. Bullen trengte bare et drøyt minutt på matten og ydmyket tyskeren hele 10–0.

– Fantastisk inngang igjen. Dette har hun virkelig dreisen på nå, utbrøt NRK-ekspert Mats Rolfsen mot slutten av kampen.

Få sekunder etter var det hele over.

– Matchen er ferdig den! Fantastisk, utbrøt Rolfsen.

Etter kampen, som kun varte i 75 sekunder, løftet Bullen armen mot treneren og jublet for seier og semifinaleplass i OL.

Mens Bullen jublet, var det en preget tysker som møtte NRK etter kvartfinaletapet.

I TÅRER: Luisa Helga Gerda Niemesch var langt nede etter Bullen-tapet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det er veldig trist. Jeg er sint på meg selv fordi jeg kunne ikke forsvare meg, sier Niemesch til NRK.

– Hvorfor blir følelsene så sterke?

– Alle utøvere vet at man trener så hardt for OL og trener hardt hver dag og da er det så tøft å tape, svarer hun og fortsetter:

– Jeg vet fra de siste kampene at hun er en sterk motstander. Men jeg håpet på en tett kamp og seier, men slik er bryting. Et angrep kan ødelegge alt.

Bullen møter sterk japaner

Tyskeren må nå håpe på at Bullen vinner mot japanske Sakura Motoki i semifinalen i 19-tiden fredag kveld.

– Hvis hun vinner mot Japan, er jeg tilbake i kampen. Men det blir vanskelig. Jeg håper hun klarer det, sier Niemesch.

Japanske Motoki har i likhet med Bullen imponert voldsomt til nå i OL.

40 sekunder inn i kvartfinalekampen mot Niemesch gikk Bullen til angrep på stillingen 0–0. Hun løftet den tyske bryteren opp og slang henne på ryggen ned i matten. Da begynte poengene å rulle.

Og da Bullen fikk låst opp bena til motstanderen på stillingen 4–0 drøye minuttet inn i kampen, gikk det fort.

Den tyske bryteren forsøkte å krype ut av matten. Men Bullen fikk grepet hun skulle ha og begynte å rulle henne flere ganger. Poengene tikket inn. Dommeren stod klar og blåste av kampen da Bullen hadde gått opp i 10–0.

Imponert trener

Olympiatoppens trener Erling Strand var mektig imponert over Bullens kvartfinalekamp.

– 1 minutt og 15 sekunder. Jeg trenger ikke å si noe mer enn det?

– Nei, vi visste at tyskeren har som vane å være defensiv, så planen var at Grace skulle gå «all in» med en gang – prøve å skaffe poeng. Så får hun det ned, og da kan hun begynne å rulle på. Og så ble det en veldig god seier for oss, svarer Strand og fortsetter:

– Hun sparte litt krefter på det, og nå er det bare å komme seg videre. Slappe av. Vi skal ut og gå en liten tur inn på området her. Sove litt, spise ... Bare vente til etterpå.

Sterk bryte-CV

Dette er 27-åringens første OL. Bryteprofilen klarte ikke å kvalifisere seg i Tokyo i 2021.

Kvinnen fra Fredrikstad er en av Europas beste brytere og har blant annet to EM-gull for senior. Hun vant også ungdoms-OL for ti år siden. Nå håper hun å oppgradere ungdomsgullet til et seniorgull.

Bullen har siden 2022 bodd og trent i Georgia. Der er Bullen en del av et hardt treningsregime ledet av Zurab Iakobishvili.