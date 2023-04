Vrak med krigsfanger og sivile fra andre verdenskrig er funnet

Vraket av et japansk transportskip som ble skutt i senk utenfor Filippinene under andre verdenskrig, med over 1.000 krigsfanger og sivile om bord, er lokalisert.

Lørdag kunngjorde en gruppe maritime arkeologer, Silentworld Foundation, at skipsvraket er lokalisert på mer enn 4.000 meters dybde.

Transportskipet Montevideo Maru ble beskutt med torpedoer av en amerikansk ubåt 1. juli 1942. Mannskapet på ubåten visste ikke at det japanske skipet fraktet krigsfanger.

Ifølge anslag var det 979 australske personer på skipet, minst 850 av dem krigsfanger. I tillegg var det sivile fra 13 andre land om bord. Totalt var det rundt 1.060 krigsfanger og sivile om bord.

– Funnet av Montevideo Maru avslutter et grusomt kapittel i australsk militær og maritim historie, sier Silentworlds leder John Mullen.

(NTB)