VG: Tajik fikk skattefri pendlerbolig med ubrukt leiekontrakt

Nåværende arbeids- og sosialminister Hadia Tajik fikk ifølge VG en skattefri pendlerbolig etter at hun sendte Statsministerens kontor (SMK) leiekontrakten til en bolig i Rogaland som hun aldri bodde i.

Tajik var jusstudent som bodde på studenthybel da hun i 2006 ble hentet inn som politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen.

På tidspunktet var hun folkeregistrert hjemme hos foreldrene i Rogaland. Ifølge VG søkte Tajik først om pendlerbolig, og opplyste om at hun ikke utgifter til bolig på hjemstedet.

Derfor fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av pendlerboligen, skriver avisen. Seks dager senere skal hun, ifølge VG, ha sendt inn en ny søknad.

Denne gangen skrev hun at hun hadde utgifter knyttet til boligen på hjemstedet, og la ved en leiekontrakt hun signerte med foreldrenes tidligere naboer, ifølge avisen.

Dermed slapp Tajik å skatte av pendlerboligen. Men leiligheten i Rogaland bekrefter hun overfor VG at hun aldri bodde i. Hun sier imidlertid at hun hadde boligutgifter hjemme hos foreldrene, men har ikke framlagt dokumentasjon på dette overfor avisen.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sier Tajik til VG i dag.

På et tidspunkt skal Tajik ha endret sin adresse til leiligheten i kontrakten, i folkeregisteret.

VG har bedt Tajik undersøke hos folkeregisteret når hun endret adresse til leiligheten i kontrakten, og om det var før eller etter at hun fikk beskjed om at pendlerboligen måtte skattes av. Tajik har ikke ønsket å redegjøre om dette for VG.

– Jeg har vært temmelig dårlig på å utnytte pendlerboligordningen, hvis det er det du antyder. De siste 12 årene har jeg betalt for bolig i Oslo selv – og i flere av disse årene også betalt egen bolig i Rogaland. Det var en selvfølge at jeg med langt bedre lønn enn mine foreldre, betalte for meg hjemme, sier Tajik til VG.