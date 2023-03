Venter flere arbeidsledige

Nav venter flere arbeidsledige i 2024, forteller Hans Christian Holte direktør i Nav. Ferske tall viser at arbeidsledigheten i år er den samme som i fjor, men prognoser viser at den vil stige innen 2024.



– Tidene vi har nå er preget av ganske stor usikkerhet. Vi har krigen i Ukraina og uro i finansmarkedene, sier Holte til NRK.



– Arbeidsmarkedet i mange land som normalt har hatt en del arbeidsinnvandring til Norge, har gode arbeidsmarkeder i sine hjemland. Så det er ikke så mange som kommer til å Norge for å fylle jobbene, noe som skaper utfordringer, sier Holte.



Nav forventer en økning av arbeidsledighet i konjunkturutsatte bransjer som bygg og anlegg, restauranter og varehandel. Mens bransjer som helse og omsorg, og olje og energi vil trenge flere folk.



– Mange som står utenfor arbeidsmarkedet kunne vært en stor ressurs, forteller Holte.