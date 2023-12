Vassbakk frikjennes for drapet på Tengs

Flertallet i Gulating lagmannsrett frifinner Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Kun to av meddommerne mente han måtte dømmes for drapet i mai 1995.

Vassbakk har siden han ble pågrepet 1. september 2021 nektet for å ha noe med drapet på Tengs å gjøre.

Han ble i tingretten dømt til 17 års fengsel. Dommen var enstemmig. Vassbakk anket dommen.