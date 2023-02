USA har skutt ned den kinesiske spionballongen

Den kinesiske ballongen er skutt ned over den amerikanske østkysten. Ballongen er skutt ned av en F-22, ifølge Pentagon. En operasjon er i gang for å berge vrakrestene.

Tidligere lørdag kveld meldte ABC News at flytrafikken stanses i deler av Nord og Sør-Carolina, der spionballongen er observert. Et område på 250 kvadratkilometer i South Carolina og over Atlanterhavet ble midlertidig stengt.

Amerikanske myndigheter mener det er en spionballong, mens Kina på sin side hevder det er en værballong på avveier.