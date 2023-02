Det er det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua som melder at lederen for det nasjonale meteorologiske byrået har fått «avløsning».

Ifølge Xinhua trådte Zhuang Guotai av som leder for værtjenesten på fredag, rapporterer CNN.

Det var ventet at Guotai ville bli skiftet ut på et tidspunkt fordi han har fått en høy partistilling i Gansu-provinsen, men det brå skiftet kobles likevel til de siste dagenes ballongbråk.

Hensikten kan være å poengtere at ballongen som de siste dagene har svevd rundt i amerikansk luftrom, er knyttet til værovervåkning.

Mens amerikanske myndigheter hevder ballongen er en spionballong som kan samle etterretningsopplysninger, står Kina fast på at det er en værballong som har kommet ut av kurs.

Ballongen samler kun inn meteorologiske og andre vitenskapelige data, ifølge kinesiske myndigheter.

Lover å ta igjen

Kinesiske myndigheter er uansett svært misfornøyde med at USA skjøt ned den kinesiske ballongen.

«USAs angrep på det sivile ubemannede luftskipet er opplagt en overreaksjon. Vi protesterer mot denne amerikanske handlingen og forbeholder oss retten til nødvendige tiltak når vi forholder oss til lignende situasjoner».

Det sier Kinas forsvarsdepartement i en uttalelse søndag morgen, ifølge avisa Global Times.

Også landets utenriksdepartement kommenterer avgjørelsen om å skyte ned ballongen som har svevd over USA:

«Kina uttrykker sterk misnøye og protesterer mot USAs bruk av makt for å angripe et ubemannet, sivilt luftskip.»

Kinesisk UD viser til at amerikanske tjenestemenn har uttalt at ballongen ikke utgjorde noen militær trussel. De argumenterer derfor med at nedskytingen er en overreaksjon, og et brudd på internasjonal praksis.

«Kina vil forsvare de legitime rettighetene og interessene til den involverte bedriften, og forbeholder seg retten til å komme med er ytterligere respons», skriver utenriksdepartement ifølge New York Times.

Skutt ned lørdag kveld

Ballongen ble skutt ned av et jagerfly av typen F-22 Raptor, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

President Joe Biden ble informert om den kinesiske ballongen på onsdag, kort etter at den var blitt observert på himmelen i delstaten Montana, helt nord i USA.

Biden mente ballongen burde skytes ned så fort som mulig. Men forsvarsminister Lloyd Austin og andre eksportert frarådet dette, de var redde for personskader på bakken.

Løsningen ble å vente til ballongen ikke lenger var over det amerikanske fastlandet, men på vei ut i Atlanterhavet, der den var utenfor fare for å skade noen.

Ifølge ABC News ble flytrafikken stanset i deler av Nord- og Sør-Carolina. Et område på 250 kvadratkilometer ble midlertidig stengt.

Nedskytningen ble sagt å være vellykket. Og en operasjon er i gang for å berge vrakrestene.

Amerikanerne skal være interessert i å studere ballongen, som er i underkant av 40 meter i diameter. Vindretningen tyder på at ballongen kom fra den sentrale delen av Kina.

Hva er en spionballong?

Det er ingen personer om bord, og ballongen har heller ingen motor. Den er derimot utstyrt med solcellepaneler, ifølge amerikanske myndigheter.

– Solcellepanelene genererer elektrisitet, som gjør at en operatør kan styre ballongen, sier tidligere etterretningsoffiser, Cedric Leighton, til CNN.

I teorien betyr det at ballongen kan nå hvilket som helst mål, siden solcellepanelene har ubegrenset flytid, skriver Forbes.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er en moderne spionballong vanligvis fylt med helium og en instrumentpakke, som kan inneholde kameraer, radarer, sensorer og kommunikasjonsutstyr.

– Det er kameraer som kan brukes til overvåkning og spionasje. De kan også være utstyrt med sensorer som kan brukes til å avlytte mobiltelefoner, sier forsker Caitlin Lee til CNN.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet bærer ballongen med seg overvåkingsutstyr.

Overvåkningsballonger kan skanne et område fra avstand, i likhet med satellitter i rommet. Men spionballongene er langt billigere å bruke. I tillegg slipper man å sende dem ut i atmosfæren, skriver Danske Radio.

De bråker ikke og de flyr så høyt opp i luften at de er vanskelig å nå.

Bilder av den kinesiske ballongen som svever over USA. Bildet er tatt da den var over Billings i Montana. Foto: Larry Mayer / AP

Ikke første gang

Amerikanske myndigheter skal ha hatt kjennskap til ballongen over en viss tid. De skal ha observert den før den kom inn over det nordamerikanske fastlandet.

– Dette er ikke første gangen dette skjer. Vi har observert denne typen aktivitet ved flere anledninger de siste årene, sier forsvarsdepartementets talsperson Patrick Ryder.

Det som skiller seg ut denne gangen er hvor lenge ballongen har oppholdt seg i amerikansk luftrom.