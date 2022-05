Tyske tog skal frakte korn fra Ukraina

Det tyske togselskapet Deutsche Bahn skal hjelpe Ukraina med korneksporten som har stanset etter krigsutbruddet. Det opplyser transportminister Volker Wissing til Der Spiegel. Tyske tog skal frakte 20 millioner tonn hvete og andre landbruksprodukter via Polen til havner ved Nordsjøen og Adriaterhavet.

Krigen har ført til at den normale eksporten av matkorn over Svartehavet har stoppet helt opp. Dette truer leveransene til spesielt Nord-Afrika og Asia, der det er frykt for matmangel.

Også den amerikanske transportministeren Pete Buttigieg har vært delaktig i planleggingen av den såkalte «togbroen» fra Ukraina. Planen ble presentert i Berlin tirsdag. Navnet «togbru» er en parallell til den såkalte luftbrua til Berlin som vestmaktene satte i verk under Berlinblokkaden i 1948-49.