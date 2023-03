Tvungen lønnsnemnd i luftambulansestreiken

Luftambulansestreiken blir avslutta etter at regjeringa brukar tvungen lønnsnemnd for å få slutt på konflikten mellom Parat og NHO Luftfart. Statens helsetilsyn har vurdert at streiken vil føre til fare for liv og helse frå om måndag, skriv regjeringa i ei pressemelding.