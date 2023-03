TV 2: Farouk Abdulhak om dødsfallet til Martine Vik Magnussen: – Beklager dypt

I den nye dokumentarserien fra TV 2 og BBC «Martine – siste kapittel», beklager Farouk Abdulhak for første gang for dødsfallet til den norske studenten Martine Vik Magnussen for 15 år siden.

Martine ble funnet død i et kjellerrom i leilighetskomplekset i London der Farouk bodde i 2008. I de 15 årene som har gått siden har både britisk politi og en rekke medier forsøkt å komme i kontakt med Farouk Abdulhak.

Han er også internasjonalt etterlyst for drapet på Martine.