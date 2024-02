Trump kjent skyldig i bedragerisaken: Må betale 3,7 milliarder

Donald Trump får 354,9 millioner dollar i bot, skriver Reuters. Det tilsvarer rundt 3,7 milliarder kroner.

Den tidligere amerikanske presidenten skal ha overdrevet nettoverdien på formue og eiendommer for å lure långivere.

Søksmålet anlagt av New Yorks statsadvokat Letitia James anklaget Trump og hans familiebedrifter for å overdrive verdien med 3,6 milliarder dollar i året over et tiår, for å lure bankfolk til å gi ham bedre lånevilkår.

Trum forbys å sitte i ledelsen i noe selskap i delstaten i tre år. Også sønnene Donald Trump jr. og Eric Trump nektes å sitte i ledelsen i selskap i New York. For dem gjelder dette for to år.

Trump har benektet feil og kalt saken en politisk vendetta av James, en valgt demokrat. Trump forventes å anke fredagens dom.