Tror gjerningsmann skjøt bestemoren først

18-åringen som antas for å ha stått bak skytingen ved en skole i Texas i USA, der 19 barn og to voksne mistet livet, mistenkes for å ha skutt bestemoren sin før han dro til skolen. Det opplyser tre politikilder til CNN. Hun er innlagt på sykehus og tilstanden hennes skal være kritisk.