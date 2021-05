Tre skutt på Times Square i USA

To kvinner og et barn er skadd i skyting på Times Square i New York lørdag. De tre, som er en kvinne på 46 år, en på 23 år og en jente på 4 år, er lagt inn på sykehus med skader som ikke er livstruende.

De tre var tilfeldig forbipasserende som ble rammet da flere menn endte opp i en opphetet diskusjon, og minst en av dem trakk våpen, sier politimester Dermot Shea.

Times Square, som var en av New Yorks fremste turistattraksjoner før koronapandemien, har endret karakter siden teatrene stengte i mars i fjor. Kriminalitet har økt 30 prosent siden i fjor sommer.