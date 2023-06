Tre personer drept i nytt russisk angrep i Kyiv

Tre mennesker ble drept og flere såret i et nytt russisk luftangrep mot Kyiv natt til torsdag, ifølge myndighetene.

I et innlegg på meldingstjenesten Telegram skriver militæret at to av de døde var barn som holdt til i Desnjanskyj-regionen øst i hovedstaden, melder nyhetsbyrået Reuters.

Barna skal ha vært mellom 5 og 13 år gamle.

Hovedstaden i Ukraina har vært utsatt for en rekke angrep de siste døgnene.

Ordfører Vitalij Klitsjko melder på Telegram at syv personer er fraket til sykehus etter angrep i løpet av en times tid natt til torsdag.

NRKs team i Kyiv har hørt flere ekslosjoner natt til torsdag.

*meldingen oppdateres