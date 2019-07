Tenåringsgutter klatret opp på Munchmuseet

Tre gutter på 15 og 16 år måtte bli hentet av foreldrene sine etter at de hadde klatret på det nye Munch-museet i Oslo.

Operasjonsleder i politiet i Oslo, Tor Jøkling, sier til NRK at de fikk beskjed om at det satt ungdommer på taket av bygget og kastet ting ned.

– Vi sendte et par patruljer til stedet, en som klatret opp stillaset og en annen som ventet nede. Da politiet kom opp på taket hadde guttene gått ned en annen oppgang, men de møtte på den andre patruljen da de kom ned, forteller han.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Jøkling i politiet sier bygget er 58 meter høyt og under oppføring.

– Det sier seg selv at det er farlig å være på et tak nesten 60 meter over bakken og særlig når det er snakk om et uferdig bygg.

Foreldrene til de tre ble varslet og hentet dem ved bygget.

– Det får ingen konsekvenser for dem annet enn at de nok har fått seg en alvorsprat på stedet.