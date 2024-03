Syriske myndigheter: Flere skal være drept i israelsk angrep mot Aleppo

Flere sivile og soldater skal være drept i et luftangrep mot byen Aleppo i Syria. Det opplyser det syriske forsvarsdepartementet tidlig fredag.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, som siterer en overvåkningsside, skal 36 syriske soldater være drept. Al Jazeera skriver at det er 30 personer som er drept. De skriver også at angrepet var rettet mot et våpenlager nær flyplassen i Aleppo. Disse opplysningene er ikke bekreftet av syriske eller israelske myndigheter.

I uttalelsen fra forsvarsdepartementet står det at flere israelske luftangrep hadde områder rundt Aleppo som mål og at det skjedde rundt 01.45 lokal tid. Det skal også ha vært droneangrep mot Idlib.

Hæren sier at Israel, og det hæren omtaler som terrorgrupper står bak angrepet mot Aleppo. Dette er ikke bekreftet av Israel.