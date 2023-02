Stoltenberg: Fryktar Kina vil gi våpen til Russland

Nato-sjef Jens Stoltenberg seier Putin har gjort det klart at han bur seg på meir krig.

Stoltenberg sa også at han kjenner på ei aukande uro for at Kina kan ha planar for å gå inn og støtte Russland med våpen i krigen i Ukraina.

Han heldt pressekonferanse i Brussel saman med Ukrainas utanriksminister og EUs utanrikssjef etter at Russlands president Vladimir Putin hadde halde tale i dag.