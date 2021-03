Sputnik-vaksine kan komme til Norge

EU har begynt vurderingen av den russiske Sputnik V-koronavaksinen, og helseminister Bent Høie bekrefter at vaksinen kan bli aktuell for Norge. Det melder NTB. Høie understreker likevel at det ikke er sikkert kjøp av Sputnik V er like aktuelt i juni.