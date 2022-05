Spesialenheten etterforsker 13-årings dødsfall

To ansatte ved operasjonssentralen i politiet skal avhøres, etter at en 13 år gammel jente døde mens hun var under barnevernets omsorg, melder Bergensavisen.

– Vi har to personer som har status som mistenkt. De skal forklare seg til oss i løpet av den kommende tiden, sier Thomas Arntsen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker til avisen.

13-åringen ble funnet død rundt midnatt natt til 30. april. Bergensavisen skriver at hun var savnet fra en barnevernsinstitusjon i Bergen, og at ansatte varslet politiet gjentatte ganger den kvelden.

Det var politiet selv som sendte saken over til Spesialenheten for politisaker.