Sør-Koreas innenriksminister stilles for riksrett etter Halloween-tragedien

Parlamentet i Sør-Korea har onsdag stemt for å stille innenriksminister Lee Sang-min for riksrett etter Halloween-tragedien i oktober i fjor. 159 personer omkom og 196 ble skadd da det oppsto massetrengsel og panikk under en feiring i trange gater i hovedstaden Seoul.

En 20 år gammel kvinne fra Sandnes var blant de omkomne.

Etterforskere slo da fast at årsaken til tragedien var dårlig planlegging av arrangementet og responsen frå nødetatane.

Nå har et flertall i parlamentet stemt for at innenriksministeren skal stilles ansvarlig. Han er suspendert fra stillingen, ifølge Reuters.

Riksrettsvedtaket sender saken til landets grunnlovsdomstol, som har seks måneder på seg til å avgjøre om Lee skal avsettes permanent.