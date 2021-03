Solberg ut mot Molde-ordførar

Statsminister Erna Solberg kallar utspelet frå Molde-ordførar Torgeir Dahl om at Oslo har handtert koronapandemien dårleg for eit «unødvendig sidespor». Det skriv ho på Facebook. Dahl har fått mykje kritikk for utspelet sitt i helga.