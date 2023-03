Solberg grep inn mot skogvedtak – Høyre snudde

Høyre-leder Erna Solberg gikk på talerstolen og advarte kraftig mot et vedtak på partiets landsmøte i kveld. Landsmøtet sluttet nemlig opp om et forslag om å «inkludere CO2-binding av skog i klimamålene på tilsvarende måte som EU gjør i sitt klimaregnskap, og justere Norges klimamål slik at ambisjonsnivået opprettholdes».

– Vi har vedtatt noe som kan tolkes som at vi reduserer klimaforpliktelsen til Norge, sa Solberg.

Vedtaket berører hvordan CO2-som er bundet opp i skog, skal beregnes. Frp har tidligere foreslått en slik beregning av den norske skogen, minnet Solberg om. Solberg advarte om at vedtaket potensielt vil kunne få «store konsekvenser for hele vår klimapolitikk».

– Dette fortjener en bredere debatt i partiet enn at vi vedtar en slik resolusjon, sa hun – og uttrykte håp om at vedtaket ikke betyr at Norge skal redusere sine klimaforpliktelser.

– Hvis ikke tror jeg vi har skutt oss litt i foten, for å være helt ærlig. Det tror jeg ikke er lurt, sa hun.

Det ble til slutt en ny votering. Der ble forslaget fra Rogaland Høyre, om å beregne CO2-opptaket i skog på en ny måte, avvist.