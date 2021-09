Serveringsnekt for Bolsonaro

Brasils president Jair Bolsonaro har støtt på utfordringer som uvaksinert statsleder under ukens FN-møte i New York.

Bolsonaro har gjort et poeng ut av at han ikke vil la seg vaksinere mot korona. Men siden alle restaurantene i New York krever at man er vaksinert for å slippe inn, må Brasils president se langt etter middag med bordservering.

Løsningen for Bolsonaro og hans medarbeidere ble å kjøpe med seg en pizza som de fortærte gatelangs i storbyen.

Samtidig kommer det meldinger om at en av diplomatene i Bolsonaros delegasjon skal ha testet positivt på viruset.

Brasils president er første statsleder som går på talerstolen foran FNs generalforsamling tirsdag.