Samene får urfolksstatus i Grunnloven

Stortinget vedtok mandag at samene skal kalles et urfolk i Grunnloven. Endringen trer i kraft med en gang.

147 representanter stemte for forslaget, mens 22 representanter stemte mot.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som gikk imot, kommer det frem av innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kreves to tredels flertall for å vedta en grunnlovsendring.

Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery, saksordfører for forslaget, sa i forkant av voteringen at partiet i lang tid har ønsket at Grunnloven skal omtale samer som urfolk.

– Det er av stor symbolsk betydning. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven, setter man et varig punktum for fornorskingspolitikken, sier hun.