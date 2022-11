Saken mot Atle Antonsen er henlagt

Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for rasisme. Hendelsen skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for tre uker siden.

– Oslo statsadvokatembeter har i dag henlagt saken mot Atle Antonsen som gjelder hatefulle ytringer framsatt mot Sumaya Jirde Ali 23. oktober i år, skriver de i en melding til NRK.

Beslutningen om henleggelsen og innholdet i den er meddelt både fornærmede og mistenkte.