Russland vil annektere okkuperte områder

Russland vil innlemme fire okkuperte områder i Ukraina inn i landet under en seremoni på fredag. Det sier president Vladimir Putins talsperson, ifølge AFP.

Områdene det dreier seg om er i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Her har det blitt holdt såkalte folkeavstemminger om innlemmelse i Russland. Disse regnes av internasjonale observatører ikke som frie valg. En rekke land, deriblandt Norge, har fordømt avstemmingene og sagt at de ikke vil anerkjenne resultatene.

Talsperson Dmitrij Peskov sier ifølge AFP at seremonien der avtaler om innlemming skal undertegnes vil finne sted fredag klokken 14 norsk tid, og at president Putin vil være tilstede for å holde en tale.