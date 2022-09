Putin anerkjenner to ukrainske områder som uavhengige

Russlands president Vladimir Putin anerkjenner to områder sør i Ukraina som «uavhengige» etter forrige ukes ufrie «folkeavstemninger», melder Reuters. I et presidentdekret som Kreml offentliggjorde i kveld, skriver Putin at Kherson og Zaporizjzja er «uavhengige territorier».

Det åpner veien for at regionene kan bli formelt innlemmet i Russland, i strid med folkeretten. Russland har varslet planer om å innlemme fire ukrainske områder i Russland. Det gjelder da også Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Den formelle erklæringen er ventet å kunne komme allerede fredag når Putin skal holde en viktig tale i Kreml. Det er allerede satt opp scene, tribuner og store bannere på den Røde plass i sentrum av den russiske hovedstaden, hvor det også er planlagt en festkonsert. Bannerne utroper de fire regionene som russiske.