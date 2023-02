Pentagon: Kinesisk spionballong over USA

Amerikanske myndigheter følger med på det de mener er en kinesisk spionballong som har hengt over nordre deler av USA i flere dager, melder CNBC.

Det har vært diskusjoner om å skyte den ned, men det oppfattes som for risikofylt.

Ballongen skal være på størrelse med tre busser, skriver ABC News.

– Da ballongen ble oppdaget reagerte amerikanske myndigheter umiddelbart for å forhindre innsamling av sensitiv informasjon, Pentagons talsperson Pat Ryder til NBC News.

Ballongen ble oppdaget over Billing i Montana på onsdag. Den fløy deretter via Canada til Montana.

Amerikanske myndigheter opplyser at ballongen fortsatt er over USA, men vil ikke opplyser hvor den er for øyeblikket.

Ifølge amerikanske myndigheter er det ikke første gang Kina sender ut slike ballonger i stratosfæren, men det er første gang den henger så lenge over USA.