Patriark Kirill kan ende på EUs nye sanksjonsliste

Lederen for den russisk-ortodokse kirken, patriark Kirill, kan bli satt på en ny og utvidet sanksjonsliste fra EU, skriver New York Times. Kirill er overhode for 100 millioner russiske troende, og har utmerket seg ved sin støtte til president Vladimir Putin og sitt forsvar for krigen i Ukraina.

Ifølge patriark Kirill er Putins regjeringstid et Guds mirakel og krigen et nødvendig forsvar mot nazister og liberale konspirasjoner som infiltrerer Ukraina med homoparader.

Ifølge den italienske avisa Corriere della Sera har dette ført til brudd mellom pave Frans og Kirill. Paven skal ha sagt til avisa at patriarken ikke bør gjør seg selv til «Putins altergutt».