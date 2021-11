Nye nasjonale anbefalinger

Regjeringen innfører flere nye regler og anbefalinger. Tiltakene gjelder fra 1. desember og anbefalingene gjelder fra nå.

Det anbefales å bruke munnbind i taxi, butikker og kjøpesentre. Også når du er i kontakt med helsetjenesten og der det ikke er mulig å holde avstand.

I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurdere økt brukt av hjemmekontor.

Regjeringen innfører to nye regler:

Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.