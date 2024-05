Nye krav til kildesortering av tekstiler

Hvert år havner omtrent halvparten av brukte tekstiler i søpla. Nå må alle kommuner og bedrifter samle inn tekstilavfall, slik at dette ikke havner i restavfallet.

– Det er et stort problem at det produseres, forbrukes, og kastes altfor mye klær i dag. Nå kommer det krav til kommuner og virksomheter for at tekstilavfall skal samles inn separat, og ombrukes eller materialgjenvinnes, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Fra 1. januar neste år blir det nye krav til kildesortering, separat innsamling og materialgjenvinning av tekstilavfall.

I dag er det krav om at mat og plastavfall samles inn separat. Nå skal også tekstiler, glass, metall, papp og papir kildesorteres og samles inn. Målet er at mer av avfallet kan brukes på nytt eller at materialene kan gjenvinnes.

De nye reglene innebærer at alle kommuner og virksomheter får en plikt til å sørge for at disse avfallstypene samles inn separat, og forberede avfallet til ombruk eller materialgjenvinning.